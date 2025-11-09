Около 80 треков Паши Техника исчезли со стримингов из-за спора о роялти

Около 80 треков Паши Техника исчезли с музыкальных стриминговых сервисов на фоне конфликта между наследниками артиста из-за распределения авторских отчислений. Такую информацию опубликовал телеграм-канал Baza.

По данным издания, в 2023 году рэпер подписал контракт с лейблом А+, получив аванс. Доход должен был поступать после того, как треки заработают сумму, превышающую этот аванс, при этом 30% роялти по договору шли бы менеджеру Марку Яровному. Однако при жизни Паши Техника его треки не окупили полученный задаток.

После кончины репера его родные, которых представляла супруга Ева Карицкая, провели переговоры с представителями лейбла. В ходе встречи выяснилось, что Яровный не против передать принадлежащие ему 30% отчислений семье артиста, однако на тот момент оформить это документально не удалось по причине, что Карицкая ещё не получила официальные права на наследство.

По прошествии полугода между Карицкой и менеджером возник конфликт. Яровный, в свою очередь, заявляет о неизменности своей готовности передать проценты от будущих прибылей наследникам. Разрешением ситуации стало удаление с музыкальных площадок около 80 треков Техника, которые были выпущены при участии Яровного, в числе которых — альбомы коллектива «Каптерка» и совместный с Metox альбом «Кипятильник». По информации Baza, вскоре эти альбомы подвергнутся перезаписи, где будут отсутствовать вокальные партии Паши Техника.