Паша Техник перед смертью записал фит с Бьянкой, который она запретила выпускать

Перед своей кончиной рэпер Паша Техник успел записать совместный трек с певицей Бьянкой. Однако после смерти музыканта его коллега отказалась от участия в проекте, запретив использовать свою вокальную партию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Согласно полученной информации, за три месяца до кончины Техник пригласил Бьянку для совместной работы, и певица дала согласие, записав свою партию в начале года.

«После смерти Паши оперативно выпустить трек не получилось: авторские права отходили его жене Еве Карицкой, но она не сразу вступила в наследство», — говорится в материале.

В период возникшей паузы Бьянка приняла решение расторгнуть контракт и потребовала не использовать свой вокал.

Директор певицы в беседе с журналистами избежал прямого подтверждения этого факта, ограничившись комментарием, что песня «просто не выйдет». При этом продюсеры покойного рэпера заверили, что уже нашли замену Бьянке, однако имя новой исполнительницы пока сохраняется в тайне. Все доходы от будущего релиза будут направлены семье Паши Техника.