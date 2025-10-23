Паша Техник перед смертью записал фит с Бьянкой, который она запретила выпускать
Обложка © Wikipedia / MEL Спорт, © ТАСС / Вадим Тараканов
Перед своей кончиной рэпер Паша Техник успел записать совместный трек с певицей Бьянкой. Однако после смерти музыканта его коллега отказалась от участия в проекте, запретив использовать свою вокальную партию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Согласно полученной информации, за три месяца до кончины Техник пригласил Бьянку для совместной работы, и певица дала согласие, записав свою партию в начале года.
«После смерти Паши оперативно выпустить трек не получилось: авторские права отходили его жене Еве Карицкой, но она не сразу вступила в наследство», — говорится в материале.
В период возникшей паузы Бьянка приняла решение расторгнуть контракт и потребовала не использовать свой вокал.
Директор певицы в беседе с журналистами избежал прямого подтверждения этого факта, ограничившись комментарием, что песня «просто не выйдет». При этом продюсеры покойного рэпера заверили, что уже нашли замену Бьянке, однако имя новой исполнительницы пока сохраняется в тайне. Все доходы от будущего релиза будут направлены семье Паши Техника.
Напоминаем, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Через неделю после его смерти, в Лефортово прошли похороны, на которых собралась внушительная толпа поклонников, чтобы проститься с артистом. Рэпер Гуф поделился своими чувствами, заявив, что будет очень скучать по своему ушедшему другу. В итоге Паша Техник был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
