29 ноября, 15:24

Сын Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа» со вкусом «духа Америки»

Обложка © ТАСС / ZUMA

Сын президента США Дональда Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа». Бутылка объёмом 0,7 литра будет стоить 3 600 рублей. Об этом Эрик Трамп сообщил у себя в соцсети Х.

«Водка Трампа». Фото © X / Eric Trump

«Великий дух Америки», гласит слоган на бутылке «Водки Трампа».

Кстати, сам американский президент является человеком непьющим и считает, что это одно из немногих его хороших качеств.

В Петербурге запустили производство премиальной водки «Арктика»

Однако Дональд Трамп не всегда был непьющим человеком. В 2017 году он рассказывал, что на решение бросить бить насовсем повлиял дурной пример его брата Фреда, у которого были проблемы с алкоголем. Он скончался в 1981-м году в возрасте 43-х лет.

