Сын Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа» со вкусом «духа Америки»

Сын президента США Дональда Трампа объявил о старте продаж «Водки Трампа». Бутылка объёмом 0,7 литра будет стоить 3 600 рублей. Об этом Эрик Трамп сообщил у себя в соцсети Х.

Кстати, сам американский президент является человеком непьющим и считает, что это одно из немногих его хороших качеств.

Однако Дональд Трамп не всегда был непьющим человеком. В 2017 году он рассказывал, что на решение бросить бить насовсем повлиял дурной пример его брата Фреда, у которого были проблемы с алкоголем. Он скончался в 1981-м году в возрасте 43-х лет.