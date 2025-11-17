В Петербурге запустили производство премиальной водки «Арктика»

Компания Simple Group приступила к производству новой водки под брендом «Арктика», ориентируясь на премиальный сегмент. В рознице бутылка объёмом 0,5 л будет стоить 899 рублей, а 0,7 л — 1,17 тысячи рублей. Продажа запланирована через торговые сети и в заведениях общепита, производство осуществляется на заводе «Нива» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До этого у Simple Group был единственный бренд водки — «Онегин», который занимает суперпремиальную нишу. Успех «Онегина», занявшего 68-е место по объёму продаж, побудил компанию выйти на рынок премиальной водки. Согласно статистике, доля водки в общем объёме продаж алкогольной продукции в России остаётся значительной, несмотря на небольшое сокращение.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление алкогольной продукции достигло в России минимума с 1998 года. Если в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, то к апрелю он опустился до 8,32 литра. За семь месяцев динамика снижения сохранилась, и к октябрю текущего года потребление уменьшилось до 7,74 литра на душу населения.