В США ужесточат надзор за Пентагоном после приказа Хегсета «убить всех»

Комитеты по делам вооружённых сил в Сенате и Палате представителей Конгресса США требуют усиления надзора за Пентагоном. Это решение вызвано устным приказом министра обороны Пита Хегсета «убить всех» в ходе удара по судну, перевозившему наркотики, близ Венесуэлы 2 сентября. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Именно тогда Хегсет отдал приказ в ходе операции, что потребовало двух ударов по судну, так как двое из 11 членов экипажа выжили после первой атаки. В ответ на эти сообщения, председатель комитета Сената по делам вооружённых сил республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид заявили о направлении запросов в Пентагон.

«Мы намерены тщательно рассмотреть ситуацию, чтобы установить связанные с ней факты», — говорится в заявлении.

Комитет Палаты представителей также анонсировал планы «принять меры силами обеих партий для получения полного отчёта об операции» и «организовать тщательный надзор за военными операциями министерства обороны в Карибском бассейне». При этом Пентагон не только отказался предоставлять юристов для обоснования ударов на закрытых брифингах для законодателей, но и не делился данными разведки, а также не раскрыл личности убитых в ходе операций.

Напомним, 2 сентября стало известно, что американские военные по распоряжению президента США Дональда Трампа уничтожили в международных водах Карибского моря судно. Оно, как утверждалось, использовалось для перевозки наркотиков и принадлежало «террористической организации». Все трое мужчин, находившихся на борту, погибли в результате удара.