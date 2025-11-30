Литва объяснилась перед Минском за пожар на «заброшенной» Игналинской АЭС

Литова ответила на запрос Белоруссии об инциденте на Игналинской атомной электростанции, на которой, предположительно, произошло возгорание. Сама АЭС находится в четырёх километрах от белорусской границы, поэтому ситуация на станции напрямую может повлиять на экологию соседних регионов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Белоруссии.

Как пояснили в Вильнюсе, пожар случился в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Огонь был оперативно ликвидирован, никто не пострадал, а уровень радиации соответствует норме — опасных выбросов не зафиксировано.

«Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась», — уточнили в белорусском министерстве.

Напомним, Игналинская атомная электростанция прекратила работу к 2010 году. С тех пор запущены процессы по остановке её функционирования. В 2024 году Литва сообщила о начале демонтажа блоков и хранилищ отработанного топлива. Разбор первого реактора АЭС произойдёт не ранее 2027 года. Саму станцию полностью закроют лишь к 2038 году.