В Литве подстрелили бельгийского военного

На центральном полигоне армии Литвы в Пабраде во время миномётных учебных стрельб был ранен бельгийский военнослужащий. По данным командования литовской армии, пострадавший солдат входит в состав размещённого в Литве передового батальона НАТО.

«Пострадавшему первая помощь оказана на месте, после чего он был доставлен в больницу в Вильнюс. Состояние раненого тяжёлое. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

