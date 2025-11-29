Россия и США
29 ноября, 10:53

В Литве подстрелили бельгийского военного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

На центральном полигоне армии Литвы в Пабраде во время миномётных учебных стрельб был ранен бельгийский военнослужащий. По данным командования литовской армии, пострадавший солдат входит в состав размещённого в Литве передового батальона НАТО.

«Пострадавшему первая помощь оказана на месте, после чего он был доставлен в больницу в Вильнюс. Состояние раненого тяжёлое. Медики борются за его жизнь», говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, правительство Латвии изучает возможность полного демонтажа участков железнодорожной инфраструктуры, ведущих в Россию. До конца текущего года будет проведён анализ целесообразности такого демонтажа на восточной границе, в котором примут участие Национальные вооружённые силы. Также планируется согласование этого вопроса с Литвой и Эстонией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
