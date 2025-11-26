Латвия захотела разобрать железную дорогу, ведущую в Россию

Правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной инфраструктуры, ведущих в Россию. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что до конца года будет проведён анализ с участием Национальных вооружённых сил, чтобы оценить целесообразность демонтажа на восточной границе.

Также планируется согласование с Литвой и Эстонией. Однако, по словам президента, большая ясность по этому вопросу появится только в начале следующего года. Ринкевичс подчеркнул, что решение будет направлено на усиление безопасности на фоне напряжённой ситуации на восточной границе. Он отметил, что обсуждение вопроса в обществе сопровождается эмоциями и дезинформацией, и призвал учитывать все возможные последствия, включая социально-экономический эффект.

Ранее Life.ru писал, что Латвийские власти продлили до 30 ноября действующий запрет на полёты в вечернее и ночное время в приграничных с Россией и Белоруссией районах. Режим будет действовать в прежнем часовом формате — с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Все пользователи воздушного пространства уже уведомлены о продлении ограничений.