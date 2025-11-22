Польская полиция начала спецоперацию «Путь» после взрыва на железной дороге

В Польше инициирована спецоперация в связи с взрывом на железной дороге, ведущей на Украину. Как сообщила главная комендатура полиции, в ответ на диверсионные акты террористического характера начата масштабная операция под кодовым названием «Путь».

«В связи с актами диверсий террористического характера, которые произошли на территории железнодорожной инфраструктуры, главный комендант полиции обратился к министру внутренних дел и администрации с просьбой поддержать действия полиции солдатами Вооружённых сил Польши. Сегодня главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием «Путь», — сказано в заявлении.

В рамках проводимых мероприятий различные службы будут осуществлять совместное наблюдение и патрулирование, оперативно реагируя на возможные угрозы с привлечением авиационной техники.

Польскими правоохранительными структурами были задержаны четыре человека по подозрению в причастности к взрыву на железнодорожной линии. Однако, как уточняет Национальная прокуратура республики, собранных доказательств оказалось недостаточно для предъявления обвинений в организации диверсии. После допросов в качестве свидетелей трое из четырёх задержанных были освобождены.

В отношении одного из фигурантов было выдвинуто обвинение, не связанное непосредственно с диверсионным актом. По данным следствия, у этого человека были обнаружены документы на чужое имя. Ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде временного ареста не получило поддержки судебной инстанции.

Напомним, 16 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши объявила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала сообщил о взрыве как причине повреждения, а затем заявил, что польское следствие установило причастность к диверсии двух граждан Украины, которые после этого выехали в Белоруссию. Позднее Польша потребовала от Белоруссии выдачи двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге.