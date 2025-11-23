Латвия продлила запрет на ночные полёты у границы с Россией и Белоруссией

Латвийские власти продлили до 30 ноября действующий запрет на полёты в вечернее и ночное время в приграничных с Россией и Белоруссией районах. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в структурах авиадиспетчерской службы страны.

«Запрет на полёты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлён до конца месяца, 30 ноября, то есть ещё на неделю», — отметил источник. Он добавил, что данные ограничения, впервые введённые ещё в сентябре, теперь продлеваются на постоянной основе.

Режим будет действовать в прежнем часовом формате — с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Все пользователи воздушного пространства уже уведомлены о продлении ограничений. В заключение собеседник агентства подчеркнул, что аналогичный запрет был продлён и для полётов вдоль границы с Литвой и Эстонией, сделав исключение лишь для рейсов, санкционированных военным ведомством.

Ранее Life.ru писал, что литовские железные дороги полностью прекратили транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область. В качестве обоснования данного решения представители госпредприятия «Летувос гележинкеляй» сослались на присоединение к санкционному режиму США и Великобритании.