Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 10:24

Французский солдат демонстративно вышел из зала во время милитаристской речи Макрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Французский военнослужащий, стоящий прямо позади президента страны Эмманюэля Макрона, покинул сцену, пока политик произносил свою речь об усилении армии. Трансляцию вели местные телеканалы.

Солдат около минуты оглядывался по сторонам и суетился. Он решил покинуть зал в тот момент, когда Макрон рассказывал о введении добровольной военной службы для укрепления обороноспособности нации.

Многие комментаторы расценили этот жест как молчаливый протест против милитаристской риторики президента, который неоднократно заявлял о возможности военного противостояния с Россией. Пользователи социальных сетей связали демарш военнослужащего с несогласием с курсом на расширение вооружённых сил и ужесточение военной политики страны. Однако некоторые допустили, что ему просто могло стать нехорошо во время выступления Макрона.

Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 1 декабря
Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 1 декабря

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция воспользуется «импульсом молодёжи» и введёт добровольную военную службу. По его словам, вернуться к традиционному призыву Париж не готов, но стране нужна «мобилизация нации».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar