Французский солдат демонстративно вышел из зала во время милитаристской речи Макрона

Французский военнослужащий, стоящий прямо позади президента страны Эмманюэля Макрона, покинул сцену, пока политик произносил свою речь об усилении армии. Трансляцию вели местные телеканалы.

Солдат около минуты оглядывался по сторонам и суетился. Он решил покинуть зал в тот момент, когда Макрон рассказывал о введении добровольной военной службы для укрепления обороноспособности нации.

Многие комментаторы расценили этот жест как молчаливый протест против милитаристской риторики президента, который неоднократно заявлял о возможности военного противостояния с Россией. Пользователи социальных сетей связали демарш военнослужащего с несогласием с курсом на расширение вооружённых сил и ужесточение военной политики страны. Однако некоторые допустили, что ему просто могло стать нехорошо во время выступления Макрона.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция воспользуется «импульсом молодёжи» и введёт добровольную военную службу. По его словам, вернуться к традиционному призыву Париж не готов, но стране нужна «мобилизация нации».