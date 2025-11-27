Мобилизация Макрона: Франция вводит добровольную военную службу

Франция вводит добровольную военную службу для молодёжи, программа начнёт действовать со следующего лета. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон. По его словам, такие меры станут ответом на «грядущие вызовы и угрозы». Новая программа национальной службы

«Мы не можем вернуться к призыву, но нам нужна мобилизация нации для собственной защиты. Не против того или иного врага, но чтобы быть готовыми и чтобы нас уважали. Так как же мы можем воспользоваться импульсом нашей молодёжи и подготовить нашу нацию к грядущим вызовам и угрозам?», — сказал он.

Принять участие в программе смогут юноши и девушки 18-19 лет. Служить придётся 10 месяцев, из которых один месяц выделят для обучения обращению с оружием и строевой подготовке, остальное время новобранцы будут находиться в составе подразделений армии.