Россия не видит здравого смысла в обсуждении возможной сделки по покупке Украиной до 100 французских истребителей Rafale, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он в шутку предположил, что масштабы сделки связаны с «‎магическим» для Владимира Зеленского числом.

«Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию. Мне кажется, ему [Зеленскому] нравится цифра 100. С премьер-министром Британии Киром Стармером Зеленский подписал договор на 100 лет... Недавно выявили, что очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам», — заметил с улыбкой Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

Подписанное 17 ноября соглашение между Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским предусматривает поставку Украине ста истребителей Rafale. Церемония прошла на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе. Данное соглашение, рассчитанное на десять лет, предусматривает многоэтапные поставки этих самолётов. В Кремле, комментируя планы Франции продать Украине 100 истребителей Rafale, заявили, что Париж продолжает политику вооружения киевского режима и разжигания военных настроений, не внося никакого вклада в достижение мира.