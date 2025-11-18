Россия и США
18 ноября, 09:52

Кремль счёл Макрона разжигателем войны из-за 100 истребителей Rafale для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Serge Goujon

Париж продолжает вооружать киевский режим и разжигать военные настроения, никоим образом не способствуя достижению мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Франции Эмманюэля Макрона поставить Украине 100 истребителей Rafale.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений», — возмутился представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский улетел с Украины, где сейчас бушует громкий коррупционный скандал, во Францию подписывать «историческое военное соглашение». В итоге они с французским лидером Макроном договорились о поставках истребителей Rafale. Договор будет действовать 10 лет, однако в этот раз Незалежной придётся платить за военные самолёты.

