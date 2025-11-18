Контракт на поставку самолётов Rafale Украине мог бы принести Франции около 22 миллиардов долларов, но какой-то экстремальной пользы на поле боя от них не будет. Об этом сообщили эксперты из военного журнала Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты отмечают, что хотя контракт на поставку этих истребителей мог бы принести Франции около 22 миллиардов долларов, боевые возможности Rafale F4 вызывают сомнения. Издание указывает, что данный истребитель четвёртого поколения неоднократно проигрывал тендеры американскому F-35 пятого поколения, несмотря на сопоставимую стоимость.

Специалисты также подчеркивают, что эти самолёты гораздо слабее российских МиГ-31БМ и Су-57. Однако Франция имеет солидный доход с продажи Rafale тем странам, у которых нет денег на американские истребители.

Ранее Владимир Зеленский улетел из Украины, где сейчас бушует коррупционный скандал, во Францию подписывать «историческое военное соглашение». В итоге они с французским президентом Макроном договорились о поставках истребителей Rafale. Договор будет действовать 10 лет, однако в этот раз Киеву придётся платить за технику.