«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС

Подписанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и ладимиром Зеленским соглашение о покупке Украиной французских истребителей вызвало недоумение в Европейском союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«План Украины по покупке самолетов Rafale в дополнение к (шведским истребителям. — Прим. Life.ru) Gripen вызывает удивление», — заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, у Киева отсутствуют собственные средства для такой дорогостоящей покупки. Дипломат добавил, что решение вопроса будет во многом зависеть от доступа к замороженным на Западе российским активам.