«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert
Подписанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и ладимиром Зеленским соглашение о покупке Украиной французских истребителей вызвало недоумение в Европейском союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«План Украины по покупке самолетов Rafale в дополнение к (шведским истребителям. — Прим. Life.ru) Gripen вызывает удивление», — заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.
По его словам, у Киева отсутствуют собственные средства для такой дорогостоящей покупки. Дипломат добавил, что решение вопроса будет во многом зависеть от доступа к замороженным на Западе российским активам.
Ранее Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, в которое включены истребители Rafale. Уточняется, что данное соглашение, рассчитанное на десять лет, предусматривает многоэтапные поставки этих самолётов. В Кремле, комментируя планы Франции по поставке Украине 100 истребителей Rafale, заявили, что Париж продолжает политику вооружения киевского режима и разжигания военных настроений, не внося никакого вклада в достижение мира.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.