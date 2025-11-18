Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 18:42

«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Подписанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и ладимиром Зеленским соглашение о покупке Украиной французских истребителей вызвало недоумение в Европейском союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«План Украины по покупке самолетов Rafale в дополнение к (шведским истребителям. — Прим. Life.ru) Gripen вызывает удивление», — заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, у Киева отсутствуют собственные средства для такой дорогостоящей покупки. Дипломат добавил, что решение вопроса будет во многом зависеть от доступа к замороженным на Западе российским активам.

Военный эксперт счёл политической акцией соглашение между Макроном и Зеленским
Военный эксперт счёл политической акцией соглашение между Макроном и Зеленским

Ранее Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, в которое включены истребители Rafale. Уточняется, что данное соглашение, рассчитанное на десять лет, предусматривает многоэтапные поставки этих самолётов. В Кремле, комментируя планы Франции по поставке Украине 100 истребителей Rafale, заявили, что Париж продолжает политику вооружения киевского режима и разжигания военных настроений, не внося никакого вклада в достижение мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar