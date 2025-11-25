Макрон заявил, что весь ЕС находится в зоне поражения баллистических ракет РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за того, что российские баллистические ракеты способны достичь любой точки Европейского союза. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу RTL.

«У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны», — отметил Макрон.

По его словам, Франция не может позволить себе выглядеть слабой перед лицом российской военной мощи и должна демонстрировать решимость.

Президент подчеркнул, что угроза со стороны российских стратегических вооружений реальна и касается всех европейских стран. Он призвал союзников укреплять оборонный потенциал.

Ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон заключили соглашение о поставках Украине военной техники, включая истребители Rafale. Согласно этому десятилетнему соглашению, поставки самолётов будут осуществляться поэтапно.