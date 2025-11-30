Всемирно известный дирижёр Фабио Мастранджело отметил 60-летний юбилей праздничным концертом на сцене Мариинского театра. Маэстро сохраняет удивительную энергию и профессиональный оптимизм, которые считает главным секретом молодости. Итальянец по рождению и русский по выбору, артист уже четверть века живёт в Петербурге. Там он создал Театр имени Шаляпина и уникальный фестиваль «Опера — всем», ежегодно собирающий тысячи зрителей.

Юбилейный вечер прошёл в камерной атмосфере без официальных речей, с участием российских коллег и итальянской оперной звезды Даниэлы Скиллачи, назвавшей Мастранджело «абсолютно русским» дирижёром с джентльменским характером. Маэстро продолжает активно работать — руководит тремя оркестрами, преподаёт в университете Герцена и развивает свои музыкальные проекты, оставаясь верным избранной родине и её культурным традициям.

«Я пожелал бы себе, чтобы мой любовный интерес к музыке никогда не закончился», — цитирует звезду сцены телеканал «Санкт-Петербург».

