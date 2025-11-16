Владимир Путин в Царской ложе Большого театра пообщался с дирижёром Валерием Гергиевым во время гала-концерта мастеров искусств Казахстана. Кадры с мероприятия показали на телеканале «Россия 1».

Дирижёр Гергиев рассказал, как «дал пять» Путину на гала-концерте в Большом театре. Видео © Telegram / ВЕСТИ

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расположились в Царской ложе в обществе министров культуры обеих стран и дирижёра Валерия Гергиева. Лидеры непринуждённо беседовали, наблюдая за выступлениями артистов. В ходе вечера российский президент обернулся, чтобы обменяться репликами с маэстро Гергиевым, а затем дал ему «пять».

«Да, это был я. Мне кажется, мы действительно почувствовали, что такой общий дух объединял сегодня всех нас», — поделился впечатлениями дирижёр с журналистом Павлом Зарубиным.

Гергиев отметил журналистам, что с первых музыкальных звуков у всех присутствующих возникло ощущение единства и прекрасное настроение.

Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили гала-концерт в Большом театре. После встречи в Императорском фойе лидеры проследовали в Царскую ложу для просмотра программы. Помимо патриотических композиций, гости услышат известные мелодии из советских фильмов и классические балетные постановки. Завершится вечер музыкальным поппури, посвящённым песням военных лет.