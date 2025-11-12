Путин и Токаев прибыли в Большой театр и разместились в Царской ложе

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли на гала-концерт в Большой театр. Визит лидеров начался с Императорского фойе, где их встретили министры культуры и генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев.

Гостей проводили в Царскую ложу, откуда будут наблюдать за выступлением. Программа концерта включает более 10 инструментальных и хореографических номеров, среди которых — песни «Я люблю тебя, Россия!» и «Я люблю тебя, жизнь».

Также в программу вошли композиции из советского кинематографа, включая «Песню о далёкой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», и классические балетные номера. Завершится вечер поппури на тему песен о Великой Отечественной войне.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится в России с двухдневным государственным визитом — высшим по дипломатическому статусу. После переговоров в Кремле стороны подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Этот документ подчёркивает особый характер отношений между Москвой и Астаной. Подобные декларации у России есть лишь с ограниченным кругом государств, что выделяет Казахстан на фоне других партнёров.