Залужный заговорил о ядерном оружии, назвав его гарантией безопасности Украины

В качестве гарантии безопасности Киев устроило бы размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, его слова приводит The Telegraph.

По словам бывшего главкома ВСУ, для ощущения «безопасности и защищённости» Украине необходимы качественные гарантии. Это может быть вступление в НАТО, получение ядерного оружие или размещение на территории страны огромной армии, которая будет воевать с Россией.

«Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», — указал Залужный.

Ранее Валерий Залужный заявил, что все украинцы хотят «распада Российской империи», но и долгосрочное прекращение огня Украину тоже устроит, поскольку именно так завершалось большинство войн в истории. По его мнению, Киеву необязательно добиваться «полной победы».