Sunday Times заявила о борьбе Зеленского «за личное выживание» после отставки Ермака

Владимир Зеленский находится «на грани», а его «борьба за выживание стала как никогда личной», сообщает газета The Sunday Times. Издание называет ключевыми причинами такого положения отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины и давление со стороны США по вопросу мирного урегулирования.

«После того как он [Зеленский] лишился своего самого доверенного помощника [Ермака] из-за коррупционного скандала и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, он сталкивается с перспективой отхода союзников», — говорится в материале.

Издание также указывает на ухудшение ситуации на передовой. Отмечается, что многие мажоритарные депутаты из фракции «Слуга народа» выражают готовность покинуть её и совместно с оппозицией попытаться сформировать новый кабинет министров.