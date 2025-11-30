Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 09:21

Sunday Times заявила о борьбе Зеленского «за личное выживание» после отставки Ермака

Владимир Зеленский находится «на грани», а его «борьба за выживание стала как никогда личной», сообщает газета The Sunday Times. Издание называет ключевыми причинами такого положения отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины и давление со стороны США по вопросу мирного урегулирования.

«После того как он [Зеленский] лишился своего самого доверенного помощника [Ермака] из-за коррупционного скандала и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, он сталкивается с перспективой отхода союзников», — говорится в материале.

Издание также указывает на ухудшение ситуации на передовой. Отмечается, что многие мажоритарные депутаты из фракции «Слуга народа» выражают готовность покинуть её и совместно с оппозицией попытаться сформировать новый кабинет министров.

В Британии предрекли свержение Зеленского и триумф России
В Британии предрекли свержение Зеленского и триумф России

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский принял отставку чиновника. Однако не исключено, что Ермак может договориться с Западом об иммунитете. Сам экс-госслужащий заявил, что отправляется на фронт.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar