Развивающийся на Украине коррупционный скандал является лишь «поверхностным симптомом глубокого внутреннего политического гниения», которое в конечном итоге завершится свержением Владимира Зеленского и российским военным триумфом. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Это (последствия коррупционного скандала, — Прим. Life.ru.) — не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина. Во-первых, уход Ермака может быть добровольным, способом личного побега с политической арены. <…> Ермак, возможно, начал беспокоиться о том, что русские вскоре подступят к Киеву, из-за чего не захотел оставаться там и воспользовался этим способом уйти», — сказал он.

По словам эксперта, внутриэлитное разложение активизировалось вследствие успехов ВС РФ на поле боя, а также обозначенного в Соединённых Штатах стремления к мирному урегулированию. Он считает, что линия фронта ВСУ «находятся в неделях от полного краха». Аналитик уверен, что совокупность этих факторов не оставляет украинскому обществу иного выбора, кроме как свергнуть «нелегитимного главу киевского режима, который довёл государство до полного краха».

«В этих условиях люди на Украине начнут говорить: «Сейчас самое время нанести удар, начать действовать против Зеленского». <…> Повторюсь, это симптом краха. Ничего этого не произошло бы, если бы мы не были свидетелями катастрофической ситуации и если бы русские не наступали…» — заключил он.