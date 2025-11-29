Россия и США
28 ноября, 22:20

Мирошник: Ермак может договориться с Западом об иммунитете в обмен на сведения

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, ушедший в отставку, может договориться с американцами или европейцами ради иммунитета в обмен на информацию. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям Родион Мирошник.

«Ермак — достаточно ценный свидетель. Последние шесть лет он был главным контактёром офиса Зеленского с внешними партнёрами. Возможно, что он попытается договориться с американскими или европейскими следственными органами о собственном иммунитете в обмен на информацию», — заявил он.

Ранее стало известно, что украинский премьер Юлия Свириденко рассматривается как кандидат на пост главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака. Однако для её перехода потребуется освобождение от текущего премьерского поста. Также руководителем офиса может стать первый вице-премьер-министрминистр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

