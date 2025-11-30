США заставят Зеленского подписать мирное соглашение на фоне коррупционного скандала

В ближайшее время власти США могут оказать дополнительное давление на Владимира Зеленского с целью достижения соглашения об урегулировании ситуации, сложившейся на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что Зеленский столкнулся с одним из наиболее сложных периодов на фоне коррупционного скандала, затронувшего его ближайших соратников.

«На предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации Украины на переговорах по мирному урегулированию, сменив на этом посту Андрея Ермака. Такое решение вызвало критику внутри страны. В обновлённый состав делегации вошли руководители силовых и дипломатических ведомств, в том числе начальник ГУР Кирилл Буданов*, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Полномочия делегации включают ведение переговоров с США, международными партнёрами и представителями РФ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.