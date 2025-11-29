На Украине возмутились назначению Умерова главой делегации вместо Ермака

Назначение Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта вызвало критику внутри страны. Как сообщает Washington Post, новый переговорщик может быть замешан в коррупционном скандале, что ставит под сомнение эффективность его миссии.

Издание отмечает, что Умеров, занявший пост вместо Андрея Ермака, уже столкнулся с внутренней критикой из-за подозрений в причастности к коррупционным схемам. Это назначение происходит на фоне обострения антикоррупционного скандала в высших эшелонах власти Украины.