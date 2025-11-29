Россия и США
29 ноября, 18:46

На Украине возмутились назначению Умерова главой делегации вместо Ермака

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Назначение Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта вызвало критику внутри страны. Как сообщает Washington Post, новый переговорщик может быть замешан в коррупционном скандале, что ставит под сомнение эффективность его миссии.

Издание отмечает, что Умеров, занявший пост вместо Андрея Ермака, уже столкнулся с внутренней критикой из-за подозрений в причастности к коррупционным схемам. Это назначение происходит на фоне обострения антикоррупционного скандала в высших эшелонах власти Украины.

Ермак решил спрятаться от НАБУ на фронте, но его не берут командиры
Напомним, Владимир Зеленский был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Хотя экс-глава ОП Украины заявил о желании отправиться на фронт, в конгрессе США уже звучат требования провести аудит всей помощи Киеву, что может привести бывшего чиновника на скамью подсудимых.

