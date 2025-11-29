Ермак решил спрятаться от НАБУ на фронте, но его не берут командиры

Уволенный глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной прибыл в расположение сил беспилотных систем Украины. Однако местные командиры отказываются принимать его в свои подразделения. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления «країною мрії» (на русском «страной мечты», — Прим. Life.ru), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — Прим. Life.ru). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач», — написал депутат.