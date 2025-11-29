Россия и США
29 ноября, 12:42

В Раде назвали кандидатов на пост главы офиса Зеленского вместо Ермака

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Киевское руководство рассматривает на должность главы офиса Владимира Зеленского четыре кандидатуры. Обсуждения начались сразу после того, как пост покинул «серый кардинал» украинской политики Андрей Ермак. Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, в круг рассматриваемых чиновников входят начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*, премьер-министр Денис Шмыгаль. Также Железняк упомянул Юлию Свириденко и Михаила Фёдорова. Нардеп допустил, что список может быть расширен.

Рогов объяснил, ради чего Зеленский предал Ермака
Рогов объяснил, ради чего Зеленский предал Ермака

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт. CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения его соратника. Как пишет американское издание American Conservative, отставка Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. В США чиновника считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Белого дома больше возможностей для геополитических манёвров, сказано в статье издания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

