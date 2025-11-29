В Раде назвали кандидатов на пост главы офиса Зеленского вместо Ермака
Обложка © president.gov.ua
Киевское руководство рассматривает на должность главы офиса Владимира Зеленского четыре кандидатуры. Обсуждения начались сразу после того, как пост покинул «серый кардинал» украинской политики Андрей Ермак. Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, в круг рассматриваемых чиновников входят начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*, премьер-министр Денис Шмыгаль. Также Железняк упомянул Юлию Свириденко и Михаила Фёдорова. Нардеп допустил, что список может быть расширен.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт. CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения его соратника. Как пишет американское издание American Conservative, отставка Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. В США чиновника считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Белого дома больше возможностей для геополитических манёвров, сказано в статье издания.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.