В Раде назвали кандидатов на пост главы офиса Зеленского вместо Ермака

Киевское руководство рассматривает на должность главы офиса Владимира Зеленского четыре кандидатуры. Обсуждения начались сразу после того, как пост покинул «серый кардинал» украинской политики Андрей Ермак. Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, в круг рассматриваемых чиновников входят начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*, премьер-министр Денис Шмыгаль. Также Железняк упомянул Юлию Свириденко и Михаила Фёдорова. Нардеп допустил, что список может быть расширен.

