Рогов объяснил, ради чего Зеленский предал Ермака

Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского логична с точки зрения продажной украинской политики и продиктована стремлением главы киевского режима сохранить власть. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Отставка Ермака связана с желанием Зеленского удержаться у власти и дистанцироваться от своих подельников в коррупционных делах. Действия Зеленского абсолютно логичны с точки зрения продажной украинской политики. Зеленский разменивает Ермака на гарантии для себя», — сказал Рогов.

Зеленский, по его словам, попытается выставить Андрея Ермака главным виновником коррупционных схем, сделав его «козлом отпущения».

«Зеленский показал, что для него нет своих, быстро разменяв своего ближайшего подельника Ермака, избавившись как от балласта», — сказал председатель комиссии.