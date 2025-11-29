Стало известно, какие вещдоки изъяли у Ермака во время обысков
Обложка © Андрей Ермак
При обыске у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака были изъяты несколько телефонов и ноутбук. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что операция продолжалась с шести утра до обеда.
Содержимое изъятых электронных устройств сейчас изучают следователи Национального антикоррупционного бюро Украины.
Андрей Ермак решил не стал дожидаться завершение обысков и подал в отставку. Владимир Зеленский её принял. По некоторым предположениям, Ермак может получить иммунитет от Запада в обмен на сотрудничество, хотя сам он уже заявил о намерении отправиться на фронт. Международные СМИ, включая CNN, прогнозируют Зеленскому «серьёзное испытание» после ухода его ключевого соратника.
