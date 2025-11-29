CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения Ермака

Владимир Зеленский может столкнуться с серьёзными испытаниями после того, как должность главы его офиса покинул Андрей Ермак. Об этом пишет CNN. По мнению автора публикации, который пообщался с представителями Киева, увольнение Ермака случилось слишком поздно на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, поэтому общественность может задаться вопросом, а что именно Зеленский знал о подковёрных действиях своего чиновника.