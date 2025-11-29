CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения Ермака
Зеленский и Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский может столкнуться с серьёзными испытаниями после того, как должность главы его офиса покинул Андрей Ермак. Об этом пишет CNN. По мнению автора публикации, который пообщался с представителями Киева, увольнение Ермака случилось слишком поздно на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, поэтому общественность может задаться вопросом, а что именно Зеленский знал о подковёрных действиях своего чиновника.
«Хотя его уход, скорее всего, пойдёт на пользу стране, он посеет неуверенность в администрации в критический дипломатический момент», — сказано в статье.
Там добавляется, что в руководстве Украины может наступить настоящий хаос, который окажет мощное разрушительное действие на всё происходящее в стране.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский принял отставку чиновника. Однако не исключено, что Ермак может договориться с Западом об иммунитете. Сам экс-госслужащий заявил, что отправляется на фронт.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.