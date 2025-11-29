Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 09:10

CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения Ермака

Зеленский и Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Зеленский и Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский может столкнуться с серьёзными испытаниями после того, как должность главы его офиса покинул Андрей Ермак. Об этом пишет CNN. По мнению автора публикации, который пообщался с представителями Киева, увольнение Ермака случилось слишком поздно на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, поэтому общественность может задаться вопросом, а что именно Зеленский знал о подковёрных действиях своего чиновника.

«Хотя его уход, скорее всего, пойдёт на пользу стране, он посеет неуверенность в администрации в критический дипломатический момент», — сказано в статье.

Там добавляется, что в руководстве Украины может наступить настоящий хаос, который окажет мощное разрушительное действие на всё происходящее в стране.

В МИД объяснили, как уход «разрушителя» Ермака повлияет на переговоры с Россией
В МИД объяснили, как уход «разрушителя» Ермака повлияет на переговоры с Россией

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский принял отставку чиновника. Однако не исключено, что Ермак может договориться с Западом об иммунитете. Сам экс-госслужащий заявил, что отправляется на фронт.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar