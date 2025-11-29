Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины раскроет коррупционные схемы Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, отставка Андрея Ермака указывает на наличии у следователей компрометирующих материалов, вынуждающих Зеленского «рубить концы» и дистанцироваться от соратника.

«Молниеносная отставка Ермака лишь подтверждает сам факт, что у следователя НАБУ достаточное количество материалов, которые не просто потопят самого Ермака, но и проложат прямую цепочку к Зеленскому как центру коррупционных деяний киевского режима», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он также подчеркнул, что отставка Ермака не окажет негативного влияния на перспективы мирных переговоров, поскольку он на протяжении шести лет последовательно саботировал переговорные процессы. Дипломат уверен, что бывший чиновник целенаправленно разрушал диалог между странами, стремясь сохранить военное финансирование киевского режима со стороны Запада.