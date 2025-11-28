Зеленский заявил об отставке Ермака

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил сам Зеленский.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня принимаю следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сказал он.

Он поблагодарил Ермака за работу, но добавил, что не хочет «слухов и спекуляций». Далее Зеленский намерен провести консультации с кандидатами на пост нового главы его Офиса.