28 ноября, 15:24

Зеленский заявил об отставке Ермака

Обложка © ТАСС / Zuma

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил сам Зеленский.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня принимаю следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке»— сказал он.

Он поблагодарил Ермака за работу, но добавил, что не хочет «слухов и спекуляций». Далее Зеленский намерен провести консультации с кандидатами на пост нового главы его Офиса.

Обыски у Андрея Ермака: НАБУ проводит проверки в рамках дела о коррупции в энергосекторе Украины

Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Александра Вишнякова
