«Прихватил золотой унитаз?» В Раде посмеялись над рвущимся на фронт Ермаком
В Раде посмеялись над Ермаком, рвущимся на фронт после отставки
Обложка © ТАСС / AP
До сих пор пребывающий в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский посмеялся над бывшим главой ОП Украины Андреем Ермаком, который собрался пойти воевать после увольнения. Публикация появилась в соцсетях депутата.
В своем посте Дубинский язвительно поинтересовался, взял ли тот с собой бракованный бронежилет из партии, закупленной совместно с секретарём СНБО Рустемом Умеровым.
«Или (Ермак) поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром) Миндичем... (украли выделенные) на них деньги? Или может едет в Карпатские леса производить ракету «Фламинго»? Или прихватил с собой золотой унитаз?», — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно Владимиру Зеленскому пришлось уволить своего соратника Андрея Ермака, поскольку тот тоже фигурирует в коррупционном скандале. В Совфеде назвали это трагедией для всей Европы. После этого бывший глава ОП Украины заявил, что он готов отправляться на фронт.
