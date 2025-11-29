Россия и США
29 ноября, 08:13

«Прихватил золотой унитаз?» В Раде посмеялись над рвущимся на фронт Ермаком

Обложка © ТАСС / AP

До сих пор пребывающий в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский посмеялся над бывшим главой ОП Украины Андреем Ермаком, который собрался пойти воевать после увольнения. Публикация появилась в соцсетях депутата.

В своем посте Дубинский язвительно поинтересовался, взял ли тот с собой бракованный бронежилет из партии, закупленной совместно с секретарём СНБО Рустемом Умеровым.

«Или (Ермак) поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром) Миндичем... (украли выделенные) на них деньги? Или может едет в Карпатские леса производить ракету «Фламинго»? Или прихватил с собой золотой унитаз?», — говорится в сообщении.

Развал режима: Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака

Напомним, что недавно Владимиру Зеленскому пришлось уволить своего соратника Андрея Ермака, поскольку тот тоже фигурирует в коррупционном скандале. В Совфеде назвали это трагедией для всей Европы. После этого бывший глава ОП Украины заявил, что он готов отправляться на фронт.

Владимир Озеров
