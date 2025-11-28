В Совфеде отставку Ермака назвали трагедией для Европы
Обложка © Wikipedia / U.S.Department of State from United States
Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака обернулась трагическими последствиями для европейских стран, которые будут вынуждены оперативно адаптироваться к сложившейся ситуации. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров, сообщает РИА «Новости».
Сенатор отметил, что увольнение Ермака может стать предвестником краха режима Владимира Зеленского.
«Я думаю, что они сейчас будут срочно переобуваться в воздухе, потому что они понимают, что они сейчас останутся непонятно с чем. Ну, если (президент США Дональд, — Прим. Life.ru) Трамп взял такую линию и готов этот режим, по сути, сместить с политической арены европейской, я имею в виду режим Зеленского, это хорошо», — заявил Джабаров.
По словам сенатора, Трамп понял, что Зеленский — недееспособный глава государства.
Джабаров убеждён, что европейским политикам придётся скорректировать свои стратегии по отношению к Украине, так как ситуация в стране становится всё более нестабильной.
Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Зеленского. По данным украинских средств массовой информации, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.