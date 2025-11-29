Отставка Ермака может склонить Украину к уступкам на переговорах

Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. Об этом сообщает американское издание American Conservative.

По его данным, в США Ермака считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Трампа больше возможностей для геополитических маневров. Отставка последовала после обыска в квартире чиновника, западные обозреватели назвали это настоящим политическим землетрясением.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Алексей Гончаренко* заявил, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента. Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба», добавил нардеп Ярослав Железняк.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.