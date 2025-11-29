Россия и США
29 ноября, 09:45

Отставка Ермака может склонить Украину к уступкам на переговорах

Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. Об этом сообщает американское издание American Conservative.

По его данным, в США Ермака считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Трампа больше возможностей для геополитических маневров. Отставка последовала после обыска в квартире чиновника, западные обозреватели назвали это настоящим политическим землетрясением.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Алексей Гончаренко* заявил, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента. Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба», добавил нардеп Ярослав Железняк.

CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения Ермака

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
