Отставка Ермака может склонить Украину к уступкам на переговорах
Обложка © ТАСС / АP
Отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. Об этом сообщает американское издание American Conservative.
По его данным, в США Ермака считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Трампа больше возможностей для геополитических маневров. Отставка последовала после обыска в квартире чиновника, западные обозреватели назвали это настоящим политическим землетрясением.
Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Алексей Гончаренко* заявил, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента. Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба», добавил нардеп Ярослав Железняк.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.