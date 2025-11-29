Зеленский назначил Умерова главным переговорщиком и подписал указ о составе делегации

В обновлённый состав делегации вошли руководители силовых и дипломатических ведомств. Среди них начальник ГУР Кирилл Буданов*, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял это решение. Существует предположение, что Андрей Ермак может получить иммунитет от западных стран в обмен на сотрудничество. При этом сам Ермак заявил о намерении отправиться на фронт.