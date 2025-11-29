Зеленский назначил Умерова главным переговорщиком и подписал указ о составе делегации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Владимир Зеленский назначил нового главу делегации Украины на переговорах по мирному урегулированию. Секретарь СНБО Рустем Умеров сменил на этом посту Андрея Ермака, говорится в указе главы режима.
В обновлённый состав делегации вошли руководители силовых и дипломатических ведомств. Среди них начальник ГУР Кирилл Буданов*, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.
Полномочия делегации включают ведение переговоров с США, международными партнёрами и представителями РФ.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял это решение. Существует предположение, что Андрей Ермак может получить иммунитет от западных стран в обмен на сотрудничество. При этом сам Ермак заявил о намерении отправиться на фронт.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.