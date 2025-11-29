Коррупционные скандалы на Украине целенаправленно используются для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. По его словам, киевский режим, построенный на заработке от продолжения конфликта, сопротивляется мирным переговорам, поскольку их завершение лишит его финансовой основы существования.

Политолог предположил, что во время предстоящего визита Зеленского в США американская сторона жёстко обозначит свою позицию, используя накопленные компрометирующие материалы. Вашингтон рассматривает его как основное препятствие для мирного урегулирования, поэтому постепенно демонстрирует свои козыри.

«Сначала Миндич, как кошелёк главаря киевского режима, теперь Ермак, его правая рука. Следующий в этой цепочке сам Зеленский», — уверен собеседник 360.ru.

Он не исключил развития событий по жёсткому сценарию. Хотя вероятность обысков у Зеленского остаётся, ситуация может разрешиться более радикальными методами. Сочетание военных провалов ВСУ и коррупционных разоблачений создаёт предпосылки для принуждения киевского руководства к принятию американских условий мирного плана.