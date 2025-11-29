«Идеальный шторм»: Что в мире пророчат Зеленскому после отставки «серого кардинала»

Уже бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку в самый разгар дискуссий и переговоров по урегулированию конфликта на Украине, при том что чиновник давно получил прозвище «серый кардинал» украинской политики и «вице-президент». Об этом пишет The Guardian, комментируя влияние Ермака на киевское руководство.

«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными агентствами – явная попытка быстро преодолеть противоречия, возникшие, пожалуй, в самый неподходящий момент для Украины, поскольку она сталкивается с растущим давлением как со стороны союзников, так и врагов», — пишет издание.

Автор статьи уверен, что для Зеленского наступили тяжёлые времена и сейчас можно наблюдать «очень важный момент» в истории украинского конфликта.

А Axios называет отставку политическим землетрясением, которое происходит на фоне «отчаянных» дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа для заключения мирного соглашения.

«Это идеальный шторм. Сейчас царит большая неопределённость», – приводит портал Axios слова украинского чиновника.

Тем временем Bloomberg пишет, что Зеленский оказался в уязвимом положении из-за потери главного помощника на фоне растущего давления США. С этим соглашается и CNN, который из-за отставки Ермака предрекает главарю режима самое «серьёзное политическое испытание с момента вступления в должность».