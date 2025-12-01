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Опубликовано 1 декабря 2025, 06:49

Умеров и Зеленский за пределами Украины обсудят итоги переговоров в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию страны на переговорах с США, в понедельник встретится с Владимиром Зеленским в Париже. Как пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников, он должен предоставить подробный отчёт о прошедших в США консультациях.

Сам Умеров уже объявил, что доложил Зеленскому предварительные итоги переговоров, прошедших во Флориде. Главан киевского режима отметил, что тот рассказал «об основных параметрах диалога, акцентах и ​​некоторых результатах». Администрация США со своей стороны признала, что работает над новым планом урегулирования, однако раскрывать детали пока не готова.

Зеленский прибудет в Париж 1 декабря для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира в русле женевских дискуссий и американского плана, а также затронут вопросы тесной координации с европейскими партнёрами.

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Андрей Бражников
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