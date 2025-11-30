Ермак пообщался с Зеленским «один на один» в его кабинете на Банковой
Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак внезапно пришёл после своей отставки в кабинет к Владимиру Зеленскому на Банковой и о чём-то пообщался с ним «один на один». Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Встреча, по его словам, произошла 29 ноября.
«Был не только чтобы забрать вещи, но и провёл достаточно долгое время на четвёртом этаже [этаж Зеленского]. <…> Пришёл помириться после ссоры или это просто продолжение спектакля, здесь объективно не знаю. Показательно, что потом вышел его комментарий про «до сих пор друзья», — поделился Железняк.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Глава киевского режима принял отставку чиновника 28 ноября. Бывший госслужащий заявил, что отправляется на фронт. Хотя многие сочли это попыткой уйти от ответственности по делу о коррупции. Теперь украинскую делегацию на мирных переговорах будет возглавлять Рустем Умеров вместо Ермака. Сам уволенный чиновник заявил, что не питает обиды к Зеленскому и якобы сохраняет с ним дружеские отношения.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.