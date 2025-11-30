Ермак пообщался с Зеленским «один на один» в его кабинете на Банковой

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак внезапно пришёл после своей отставки в кабинет к Владимиру Зеленскому на Банковой и о чём-то пообщался с ним «один на один». Об этом рассказал в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Встреча, по его словам, произошла 29 ноября.

«Был не только чтобы забрать вещи, но и провёл достаточно долгое время на четвёртом этаже [этаж Зеленского]. <…> Пришёл помириться после ссоры или это просто продолжение спектакля, здесь объективно не знаю. Показательно, что потом вышел его комментарий про «до сих пор друзья», — поделился Железняк.