29 ноября, 16:40

Ермак впервые после увольнения высказался о дружбе с Зеленским и обиде

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Уволенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не питает обиды к Владимиру Зеленскому и сохраняет с ним дружеские отношения. В первом после отставки интервью Financial Times он также подтвердил свою роль в блокировке пророссийского мирного плана США.

«Он был моим другом до этой работы и останется им после. Делегация под моим руководством в Женеве добилась того, чтобы 28-пунктный документ больше не существовал»,сказал он.

При этом Ермак выразил уверенность, что Зеленский не подпишет никакое соглашение, противоречащее интересам Украины.

В Раде сделали заявление после отставки Ермака. Зеленского тоже ждёт наказание
В Раде сделали заявление после отставки Ермака. Зеленского тоже ждёт наказание

Отставка Андрея Ермака с поста главы администрации Зеленского не вызвала сожалений в Вашингтоне. Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, уволенный чиновник успел раздражать обе администрации США — как действующего президента Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена.

