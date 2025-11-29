Ермак впервые после увольнения высказался о дружбе с Зеленским и обиде

Уволенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не питает обиды к Владимиру Зеленскому и сохраняет с ним дружеские отношения. В первом после отставки интервью Financial Times он также подтвердил свою роль в блокировке пророссийского мирного плана США.

«Он был моим другом до этой работы и останется им после. Делегация под моим руководством в Женеве добилась того, чтобы 28-пунктный документ больше не существовал», — сказал он.

При этом Ермак выразил уверенность, что Зеленский не подпишет никакое соглашение, противоречащее интересам Украины.

Отставка Андрея Ермака с поста главы администрации Зеленского не вызвала сожалений в Вашингтоне. Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, уволенный чиновник успел раздражать обе администрации США — как действующего президента Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена.