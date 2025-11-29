Россия и США
В Раде сделали заявление после отставки Ермака. Зеленского тоже ждёт наказание

Обложка © ТАСС / IDA MARIE ODGAARD, Zuma

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук выступил с резонансными заявлениями относительно будущего политического устройства Украины, предложив конкретный сценарий передачи власти и акцентировав внимание на необходимости привлечения к ответственности действующего руководства. По его словам, активно обсуждающийся уход Владимира Зеленского вместе с главой Офиса президента Андрея Ермака является «логичным и абсолютно правильным». Однако Дмитрук подчеркнул, что одним лишь уходом их роль не исчерпывается.

«Важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за всё, что они сделали», заявил депутат.

Касательно дальнейшего перехода власти, Дмитрук неоднократно заявлял, что она «должна перейти парламенту». Он обосновывает это тем, что такой путь является «логичным, правильным, техничным и не требует никаких революционных изменений». По мнению депутата, на Украине необходимо в кратчайшие сроки восстановить нормальный политический процесс.

«В украинском парламенте достаточно субъектных политиков, которые способны сформировать необходимые группы и взять на себя реализацию ключевых задач государства», отметил он.

При этом фракция «Слуга народа» в её нынешнем виде «существовать больше не должна». Дмитрук предложил расформировать её на группы, а большинство её депутатов должно «действовать под контролем субъектных политиков и выполнять конкретные государственные задачи во благо страны до выборов». После перехода власти в парламент «политическая ситуация будет выстроена заново». В стране «снова появится политика и дипломатия», что «поспособствует решению самых сложных задач». Следующим естественным и обязательным шагом станет подготовка страны к выборам.

«Мы не нуждаемся ни в переворотах, ни в захватах власти. Нам необходимы стабильные, подконтрольные, законные и легитимные процессы. Нам нужен цивилизованный переход от войны к миру», — заявил Дмитрук.

Депутат также опроверг распространённое мнение о том, что «некому взять власть после Зеленского». Он предостерёг от поиска «одного героя или одного субъекта», поскольку это может привести к повторению прошлых ошибок и появлению «нового Порошенко, нового Зеленского». Именно поэтому он считает необходимым «переходный формат власти».

Депутат убеждён, что после восстановления полноценной политической системы естественным образом проявятся индивидуальные политические лидеры и группы, которые «представят свои идеи, программы, видения будущего Украины, будущего мира и взаимодействия со всем миром и в особенности с Россией».

«Поэтому говорить сейчас, что нет альтернативы Зеленскому, что нет субъектов, которым может перейти власть, — ошибочно. Их и не может быть в условиях уничтоженного политического поля. Оно восстановится только тогда, когда начнутся нормальные, легитимные, политические процессы», — подытожил Дмитрук.

В Раде назвали кандидатов на пост главы офиса Зеленского вместо Ермака

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт. CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения его соратника. Как пишет американское издание American Conservative, отставка Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. В США чиновника считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Белого дома больше возможностей для геополитических манёвров, сказано в статье издания.

Наталья Афонина
