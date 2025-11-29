В Раде сделали заявление после отставки Ермака. Зеленского тоже ждёт наказание

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук выступил с резонансными заявлениями относительно будущего политического устройства Украины, предложив конкретный сценарий передачи власти и акцентировав внимание на необходимости привлечения к ответственности действующего руководства. По его словам, активно обсуждающийся уход Владимира Зеленского вместе с главой Офиса президента Андрея Ермака является «логичным и абсолютно правильным». Однако Дмитрук подчеркнул, что одним лишь уходом их роль не исчерпывается.

«Важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за всё, что они сделали», — заявил депутат.

Касательно дальнейшего перехода власти, Дмитрук неоднократно заявлял, что она «должна перейти парламенту». Он обосновывает это тем, что такой путь является «логичным, правильным, техничным и не требует никаких революционных изменений». По мнению депутата, на Украине необходимо в кратчайшие сроки восстановить нормальный политический процесс.

«В украинском парламенте достаточно субъектных политиков, которые способны сформировать необходимые группы и взять на себя реализацию ключевых задач государства», — отметил он.

При этом фракция «Слуга народа» в её нынешнем виде «существовать больше не должна». Дмитрук предложил расформировать её на группы, а большинство её депутатов должно «действовать под контролем субъектных политиков и выполнять конкретные государственные задачи во благо страны до выборов». После перехода власти в парламент «политическая ситуация будет выстроена заново». В стране «снова появится политика и дипломатия», что «поспособствует решению самых сложных задач». Следующим естественным и обязательным шагом станет подготовка страны к выборам.

«Мы не нуждаемся ни в переворотах, ни в захватах власти. Нам необходимы стабильные, подконтрольные, законные и легитимные процессы. Нам нужен цивилизованный переход от войны к миру», — заявил Дмитрук.

Депутат также опроверг распространённое мнение о том, что «некому взять власть после Зеленского». Он предостерёг от поиска «одного героя или одного субъекта», поскольку это может привести к повторению прошлых ошибок и появлению «нового Порошенко, нового Зеленского». Именно поэтому он считает необходимым «переходный формат власти».

Депутат убеждён, что после восстановления полноценной политической системы естественным образом проявятся индивидуальные политические лидеры и группы, которые «представят свои идеи, программы, видения будущего Украины, будущего мира и взаимодействия со всем миром и в особенности с Россией».

«Поэтому говорить сейчас, что нет альтернативы Зеленскому, что нет субъектов, которым может перейти власть, — ошибочно. Их и не может быть в условиях уничтоженного политического поля. Оно восстановится только тогда, когда начнутся нормальные, легитимные, политические процессы», — подытожил Дмитрук.