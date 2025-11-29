Ермак раздражал всю администрацию США — и Трампа, и Байдена

Ушедший в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раздражал не только нынешнего президента США Дональда Трампа, но и его предшественника Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники. В Белом доме якобы никто не собирается скорбеть по уволенному Ермаку.