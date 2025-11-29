Россия и США
29 ноября, 14:56

Ермак раздражал всю администрацию США — и Трампа, и Байдена

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yermak_andrii

Ушедший в отставку руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раздражал не только нынешнего президента США Дональда Трампа, но и его предшественника Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники. В Белом доме якобы никто не собирается скорбеть по уволенному Ермаку.

«[Андрей Ермак] раздражал чиновников в администрациях и Трампа, и Байдена», подтвердил собеседник издания в беседе с журналистом.

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. Как пишет американское издание American Conservative, отставка Ермака может подтолкнуть Украину к более мягкой позиции на переговорах. В США чиновника считали раздражающим фактором, и его уход открывает для администрации Белого дома больше возможностей для геополитических манёвров, сказано в статье издания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
