Захарова назвала отставку Ермака ещё одним пиар-ходом Киева

Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является лишь пиар-ходом киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с прессой.

«Это, конечно, всё очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — подчеркнула спикер дипломатического ведомства.

В реальности же это вопрос не про отставку, а про то, что «всю эту шайку-лейку надо судить», причём не только за внутренние преступления по «ограблению» простых украинцев, но и как международных преступников, добавила она.