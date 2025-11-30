Захарова назвала отставку Ермака ещё одним пиар-ходом Киева
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является лишь пиар-ходом киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с прессой.
«Это, конечно, всё очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — подчеркнула спикер дипломатического ведомства.
В реальности же это вопрос не про отставку, а про то, что «всю эту шайку-лейку надо судить», причём не только за внутренние преступления по «ограблению» простых украинцев, но и как международных преступников, добавила она.
Отставка Ермака произошла на фоне коррупционного скандала, после обысков НАБУ и последовавшего указа Зеленского. По данным западных СМИ, сам Ермак был «вне себя» от этого решения, а его окружение считает его «жертвой непопулярных решений» главы киевского режима. На своей должности Ермак обладал исключительными полномочиями в ключевых сферах, но финальное слово всегда оставалось за Зеленским, который, по некоторым предположениям, изначально рассматривал его как потенциальную «жертву» для политического манёвра. Экс-глава ОП выразил намерение отправиться на фронт.
