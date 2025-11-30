Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке. Согласно информации британского издания The Economist, приближённые Ермака считают его «жертвой непопулярных решений», которые принимались непосредственно главой киевского режима Владимиром Зеленским.

За время работы Ермак получил от экс-комика исключительные полномочия в сферах безопасности, экономической политики и международных переговоров. При этом инсайдеры подчёркивают, что финальное решение по ключевым вопросам всегда оставалось за Зеленским.

Некоторые источники издания высказали предположение, что украинский лидер сознательно сохранял Ермака на должности, рассматривая его как потенциальную «жертву» на случай необходимости политического манёвра. Как отметил один из бывших украинских чиновников в комментарии The Economist, Ермак, будучи значительно больше чем просто советником, тем не менее полностью зависел от Зеленского, который мог в любой момент отозвать предоставленные ему полномочия.