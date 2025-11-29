В Раде объяснили, почему Ермак так рвётся уйти на фронт

Андрей Ермак, покинувший должность главы офиса Владимира Зеленского, хочет записаться в ряды ВСУ и уйти на передовую, чтобы избежать уголовного наказания в коррупционном скандале. Таким мнением поделилась в соцсети депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Нардеп напомнила, что такой «манёвр» уже использовал экс-руководитель Государственной фискальной службы страны (ГФС) Роман Насиров. Он тоже начал рваться на фронт, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако ему не дали затеряться на передовой из-за общественного резонанса и отправили под суд.