В Раде объяснили, почему Ермак так рвётся уйти на фронт
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yermak_andrii
Андрей Ермак, покинувший должность главы офиса Владимира Зеленского, хочет записаться в ряды ВСУ и уйти на передовую, чтобы избежать уголовного наказания в коррупционном скандале. Таким мнением поделилась в соцсети депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
Нардеп напомнила, что такой «манёвр» уже использовал экс-руководитель Государственной фискальной службы страны (ГФС) Роман Насиров. Он тоже начал рваться на фронт, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако ему не дали затеряться на передовой из-за общественного резонанса и отправили под суд.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. При этом бывший чиновник внезапно заявил о своём намерении отправиться на фронт. На место главы офиса Зеленского, предположительно, рассматриваются четыре кандидатуры. Среди них — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и премьер-министр Денис Шмыгаль.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.