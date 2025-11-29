Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:11

В Раде объяснили, почему Ермак так рвётся уйти на фронт

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yermak_andrii

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yermak_andrii

Андрей Ермак, покинувший должность главы офиса Владимира Зеленского, хочет записаться в ряды ВСУ и уйти на передовую, чтобы избежать уголовного наказания в коррупционном скандале. Таким мнением поделилась в соцсети депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Нардеп напомнила, что такой «манёвр» уже использовал экс-руководитель Государственной фискальной службы страны (ГФС) Роман Насиров. Он тоже начал рваться на фронт, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако ему не дали затеряться на передовой из-за общественного резонанса и отправили под суд.

Стало известно, какие вещдоки изъяли у Ермака во время обысков
Стало известно, какие вещдоки изъяли у Ермака во время обысков

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский уже принял её. При этом бывший чиновник внезапно заявил о своём намерении отправиться на фронт. На место главы офиса Зеленского, предположительно, рассматриваются четыре кандидатуры. Среди них — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar