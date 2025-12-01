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Опубликовано 1 декабря 2025, 07:11
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«Искандер» разнёс ангар с дронами для атак на Кубань вместе с французскими пилотами

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская армия нанесла ракетный удар по району международного аэропорта Одессы, баллистическая ракета «Искандер» поразила ангар, где хранились реактивные дроны. . По информации координатора сопротивления Сергея Лебедева, склад уничтожен вместе с французскими пилотами.

«Вечером российская баллистическая ракета Искандер-М, поразила район международного аэропорта Одессы», — говорится в сообщении.

Они использовались ВСУ для атак на Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены, а также ликвидированы несколько их пилотов, среди которых находились французы.

«Потери в технике и БК уточняем», — добавил Лебедев.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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