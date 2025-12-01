США и Украина не смогли прийти к согласию по ключевым пунктам мирного плана Вашингтона. Документ обсуждался накануне во Флориде представителями двух стран. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В частности, члены украинской делегации отказались выводить войска из ДНР, ссылаясь на конституционные ограничения, неодобрение со стороны общества и «несоответствие реальной ситуации».

Киев, несмотря на сложности в конфликте с Москвой, продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения, лишь после чего, по его мнению, должно начаться обсуждение территорий. Также Незалежная отклонила пункт плана об отказе от членства в НАТО, вновь сославшись на конституцию страны, где закреплён курс на вступление в Североатлантический альянс, утверждают журналисты.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию страны на переговорах с США, проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Париже 1 декабря. Ожидается, что он представит подробный отчёт о прошедших в США консультациях. Сам Умеров уже объявил, что доложил главе киевского режима предварительные результаты переговоров.