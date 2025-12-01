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Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 08:02

Мирный план в тупике: США и Украина не договорились по ключевым пунктам

Страна.ua: США и Украина не договорились ни по одному из ключевых пунктов плана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

США и Украина не смогли прийти к согласию по ключевым пунктам мирного плана Вашингтона. Документ обсуждался накануне во Флориде представителями двух стран. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В частности, члены украинской делегации отказались выводить войска из ДНР, ссылаясь на конституционные ограничения, неодобрение со стороны общества и «несоответствие реальной ситуации».

Киев, несмотря на сложности в конфликте с Москвой, продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения, лишь после чего, по его мнению, должно начаться обсуждение территорий. Также Незалежная отклонила пункт плана об отказе от членства в НАТО, вновь сославшись на конституцию страны, где закреплён курс на вступление в Североатлантический альянс, утверждают журналисты.

США хотят передать Путину план по Украине уже во вторник
США хотят передать Путину план по Украине уже во вторник

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию страны на переговорах с США, проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Париже 1 декабря. Ожидается, что он представит подробный отчёт о прошедших в США консультациях. Сам Умеров уже объявил, что доложил главе киевского режима предварительные результаты переговоров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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