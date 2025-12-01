Возмездие за танкеры настигло базу морских дронов ВСУ у Одессы от смертоносных «Гераней»

В ночь на 1 декабря российские военные нанесли серию ударов по целям в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины. Особое внимание уделялось Одесской области, где дроны ВС РФ типа «Герань» атаковали комплекс складов и ангаров в прибрежной зоне Овидиополя.

ВС РФ ударили по Одесской и Днепропетровской областям. Видео © Telegram / Воевода Вещает

Множество ударов нанесено по населённому пункту Овидиополь Одесской области, где Служба безопасности Украины (СБУ) обустроила место для запуска безэкипажных катеров, осуществлявших атаки на танкеры в акватории Чёрного моря.

«Именно оттуда противник пускает в ход безэкипажные катера», — заявил военный блогер Алексей Воевода.

В результате ночного удара в Овидиополе возник пожар. Украина, со своей стороны, заявила о проблемах с перехватом БПЛА ВС РФ, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. По их словам, «было крайне затруднительно перехватить в связи с тем, что над Одесской областью навис густой туман».

Помимо Одесской области, удары были зафиксированы и в других регионах. В Павлограде (Днепропетровская область) российские военные также ударили по целям ВСУ. Серия ударов также прошла по Черниговской и Сумской областям, где были атакованы объекты инфраструктуры и пункты размещения личного состава ВСУ, в том числе непосредственно в областных центрах.

Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.